CDU apresentou candidatos às freguesias de Alenquer
A CDU apresentou os seus candidatos às juntas de freguesia do concelho de Alenquer para as eleições autárquicas de 12 de Outubro, sob o lema “Viver Melhor em Alenquer — Trabalho, Honestidade e Competência”. Para a União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, o candidato é Ruben Gaião, de 35 anos, operário fabril. Em Triana e Santo Estevão, o escolhido é António Batista Filipe, de 70 anos, técnico de compras. Dário Ferreira, de 45 anos, técnico de ETAR, é o candidato à União de Freguesias do Carregado e Cadafais, enquanto Isabel Falé, professora de 58 anos, lidera a lista na União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha. Para a União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, o nome indicado é João Vicente, de 48 anos, operador de tráfego.
A CDU apresenta ainda Ana Valente, de 43 anos, psicóloga, para Carnota; Alexandre Nunes, segurança de 58 anos, para Olhalvo; e Carla Rocha, massagista de 49 anos, para a freguesia da Ota. Na Ventosa, a candidata é Ângela Morgado, assistente administrativa de 44 anos. Em Vila Verde dos Francos, concorre Ricardo Matos, de 46 anos, pedreiro. Para Meca, o candidato é Francisco Carvalho, de 61 anos, condutor manobrador.
A apresentação pública teve lugar no Parque Vaz Monteiro, em Alenquer. Como já tínhamos noticiado, Ernesto Ferreira, actual vereador, é o cabeça-de-lista à câmara, e Amélia Caetano candidata-se à assembleia municipal. Miguel Carretas volta a ser o número dois à Câmara de Alenquer, tal como nas eleições de 2021, e Isabel Falé surge na terceira posição da lista.