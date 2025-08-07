CDU candidata Nuno Monteiro à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos

Nuno Monteiro leva um longo percurso no associativismo local, com forte ligação a Glória do Ribatejo. O candidato já foi aposta do partido em várias eleições autárquicas.

Nuno Monteiro, de 44 anos e natural de Glória do Ribatejo, é o candidato da CDU à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Contabilista de profissão, o candidato tem uma licenciatura em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém e frequentou o curso de Técnico de Contabilidade na Escola Profissional de Salvaterra de Magos. É membro da Comissão Concelhia de Salvaterra de Magos e da Direcção da Organização Regional de Santarém do PCP. Com uma vasta experiência cívica, foi fundador, dirigente e dinamizador de associações juvenis, recreativas e culturais, como a Associação Febre Amarela e a Associação de Teatro Paulo Claro – Rapazes d’Aldeia. Integra ainda os órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos como membro do Conselho Fiscal, cargo que também desempenhou no Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo durante dois mandatos.

Nuno Monteiro foi ainda dirigente do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, exercendo os cargos de secretário, tesoureiro e presidente da Mesa da Assembleia Geral. O candidato foi eleito em 2013 e 2017 pela CDU como membro da Assembleia da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, encabeçando as listas em ambas as ocasiões.