 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-07
Chega candidata Diogo Monteiro à Assembleia Municipal de VFX
Diogo Monteiro é o rosto escolhido pelo Chega para encabeçar a candidatura do partido à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira. Com esta recandidatura, diz o partido em comunicado, o autarca reforça o compromisso com os valores da transparência, rigor e defesa dos interesses dos vilafranquenses. “Recandidato-me porque acredito na força das ideias do Chega e na importância de defender uma democracia mais exigente, mais transparente e com maior capacidade de escrutínio ao poder executivo”, refere Diogo Monteiro.

