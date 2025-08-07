Chega candidata Diogo Monteiro à Assembleia Municipal de VFX

Diogo Monteiro é o rosto escolhido pelo Chega para encabeçar a candidatura do partido à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira. Com esta recandidatura, diz o partido em comunicado, o autarca reforça o compromisso com os valores da transparência, rigor e defesa dos interesses dos vilafranquenses. “Recandidato-me porque acredito na força das ideias do Chega e na importância de defender uma democracia mais exigente, mais transparente e com maior capacidade de escrutínio ao poder executivo”, refere Diogo Monteiro.