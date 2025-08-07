Daniel Ribeiro é o candidato do PS à Câmara de Ourém

Daniel Ribeiro é natural de Seiça e afirma ser um grande desafio a sua candidatura à Câmara Municipal de Ourém.

O director de serviços Daniel Ribeiro é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Ourém nas próximas eleições autárquicas. “A prioridade será sempre as pessoas. Queremos ser um concelho inclusivo e, nesse aspecto, temos dois vectores. Os mais importantes são a habitação, a coesão territorial e a fixação dos jovens”, adiantou à Lusa Daniel Ribeiro.

O cabeça-de-lista à Câmara de Ourém afirmou que do seu programa autárquico consta uma “série de pontos e medidas já a propor de imediato, quer para os idosos quer na questão dos jovens”. “Muito importante nesta questão das pessoas, a mobilidade e a proximidade das freguesias com o concelho. Isso é o que estamos a encontrar com mais descontentamento junto dos munícipes”, acrescentou.

Para o candidato, o “ambiente e a sustentabilidade estão muito esquecidos em Ourém”. “Estes são os pontos principais de um programa que é muito mais abrangente e extenso”, reforçou Daniel Ribeiro. Sem ligações directas à política, o candidato socialista confessou que o desafio de encabeçar uma lista à Câmara de Ourém é assente “no sentido de responsabilidade e no compromisso” que tem com o concelho. “Venho de uma família de esquerda, socialista, e não quero deixar Ourém sem uma verdadeira alternativa democrática ao PSD”, destacou. Natural de Seiça, Daniel Ribeiro, 45 anos, é diretor de serviços numa empresa que presta serviços de consultoria para uma cadeia de supermercados em Angola e é licenciado em Gestão e Administração Bancária.

Nas últimas autárquicas, em 2021, a coligação PSD/CDS-PP conquistou seis mandatos e o PS um, na câmara. O actual presidente, Luís Albuquerque, é recandidato a um terceiro e último mandato nas próximas autárquicas, dia 12 de Outubro. É também candidata Rita Sousa pelo Chega.