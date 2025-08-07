Deslizamento de terras junto à estação de Santarém continua a aguardar obras

Infraestruturas de Portugal já tem projecto concluído, mas a intervenção para solucionar aluimento de terras num talude junto à Linha do Norte, na Ribeira de Santarém, só deve começar para o ano. Vereador do Trânsito considera demora inadmissível e inaceitável.

Mais de um ano e meio depois, continua por solucionar o deslizamento de terras que arrastou parte do passeio da Estrada Nacional 365 que passa paralela à Linha do Norte, perto da estação ferroviária de Santarém. Foi a 19 de Janeiro de 2024. Desde aí pouco foi feito no terreno, com excepção da vedação da zona por razões de segurança. O trânsito automóvel chegou a estar interdito num dos sentidos, mas entretanto já circula com normalidade.

O que o vereador do Trânsito da Câmara de Santarém, Manuel Afonso (PS), não considera normal é o tempo que a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), tem levado para resolver esse problema. Aproveitando a presença do vice-presidente da IP na última reunião de câmara, o autarca socialista “lamentou profundamente” que aquele cenário dure há mais de um ano. “É inadmissível e inaceitável”, exclamou, referindo que se os dirigentes da IP fossem eleitos e tivessem que prestar contas às populações, provavelmente as coisas não se arrastariam tanto tempo. “Esse problema no talude deve ser resolvido no mais curto prazo”, afirmou, recordando que aquela via, para além de servir a estação, constitui um dos principais acessos à cidade.

O vice-presidente da IP revelou que a intervenção nesse pequeno talude junto à Linha do Norte “é bastante complexo” e o projecto, que já está elaborado, demonstra isso mesmo. O investimento previsto é de 2,2 milhões de euros. Carlos Fernandes disse esperar que em Janeiro próximo possa ser lançada a empreitada para se solucionar o problema no próximo ano. A questão tinha sido levantada inicialmente pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), que pediu um ponto de situação sobre o processo.