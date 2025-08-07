Fernando Guedes é o candidato do Chega à Câmara de Constância

O engenheiro mecânico Fernando Guedes é o cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal de Constância nas próximas eleições autárquicas.

Licenciado em Engenharia Mecânica, Fernando Guedes apontou os sectores da “administração e finanças, saúde, habitação, urbanismo e ambiente” como eixos prioritários de actuação no concelho de Constância. O candidato pelo Chega às próximas autárquicas, diz que “os principais problemas, que se arrastam por muitos anos, são a mobilidade, uma vez que o concelho é dividido pelo rio Tejo e não há uma ligação rápida e eficaz, impedindo assim o crescimento económico/industrial e residencial”, declarou à Lusa.

Fernando Guedes apontou ainda à necessidade de resolução de um problema com as condutas de água para abastecimento da população, que “há décadas que sofrem com os rompimentos e falta de água”, tendo defendido que “a potencial solução seria a substituição de todos os ramais e posterior pavimentação das ruas”. Fernando Guedes, 61 anos, casado e com dois filhos, reside em Constância (Santa Margarida da Coutada) há mais de 20 anos.

Além de Fernando Guedes, também a CDU já anunciou o nome de João Pedro Céu, 60 anos, professor, como candidato à Câmara de Constância. O jurista Sérgio Oliveira, de 39 anos, também já anunciou a recandidatura pelo Partido Socialista (PS) ao cargo de presidente da Câmara de Constância nas autárquicas deste ano, para exercer um terceiro e último mandato.