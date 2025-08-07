uma parceria com o Jornal Expresso

Joana Gonçalves candidata-se pela primeira vez à Junta de Vale de Cavalos
Actual presidente da junta de freguesia candidata-se pela primeira vez ao cargo, depois de o ter assumido devido à saída de José Trintade.

Joana Gonçalves apresentou oficialmente a candidatura a presidente da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos no sábado, 19 de Julho, numa sessão que reuniu várias dezenas de pessoas. Esta é a primeira vez que se candidata ao cargo de presidente daquela freguesia do concelho da Chamusca, depois de o ter assumido na sequência da saída de José Trindade, por motivos de saúde. A sessão contou com intervenções de várias figuras ligadas à candidatura socialista no concelho da Chamusca, entre as quais Nuno Marques, candidato a presidente da assembleia municipal, Lúcia Gameiro, membro da lista à câmara municipal, Nuno Mira, candidato a presidente da câmara municipal, e a própria Joana Gonçalves.
Nas várias intervenções, segundo o partido, foi destacada a determinação e garra de Joana Gonçalves, bem como o trabalho de proximidade que tem vindo a desenvolver em prol da população de Vale de Cavalos. Durante a sessão foram também apresentadas várias propostas que vão integrar os programas eleitorais do PS para a Câmara Municipal da Chamusca e para a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população.

