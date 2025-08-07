uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Política Luísa Henriques recandidata-se à Un ...
Luísa Henriques recandidata-se à União de Freguesias de Madalena e Beselga
Luísa Henriques - Foto PS Tomar

Luísa Henriques recandidata-se à União de Freguesias de Madalena e Beselga

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Partido Socialista apresentou oficialmente Luísa Henriques, actual presidente da União de Freguesias de Madalena e Beselga, em Tomar, como recandidata ao cargo nas próximas eleições autárquicas. “Conta com uma grande experiência enquanto presidente, com muitas provas de trabalho feitas em todo o território, e uma equipa que se apresenta preparada para renovar o compromisso e proximidade que o PS tem mostrado ao longo dos últimos anos”, refere o partido em comunicado.

Luísa Henriques recandidata-se à União de Freguesias de Madalena e Beselga
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...