Luísa Henriques recandidata-se à União de Freguesias de Madalena e Beselga

O Partido Socialista apresentou oficialmente Luísa Henriques, actual presidente da União de Freguesias de Madalena e Beselga, em Tomar, como recandidata ao cargo nas próximas eleições autárquicas. “Conta com uma grande experiência enquanto presidente, com muitas provas de trabalho feitas em todo o território, e uma equipa que se apresenta preparada para renovar o compromisso e proximidade que o PS tem mostrado ao longo dos últimos anos”, refere o partido em comunicado.