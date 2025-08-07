Mário Ferreira recandidata-se pela última vez à presidência da Junta de Freguesia de Ulme
Mário Ferreira candidata-se ao último mandato na Junta de Freguesia de Ulme, no concelho da Chamusca.
Mário Ferreira apresentou oficialmente a sua recandidatura a presidente da Junta de Freguesia de Ulme, em sessões públicas realizadas nos dias 20 e 26 de Julho, em Ulme e no Semideiro, respectivamente. Durante as apresentações, o autarca fez um balanço dos dois mandatos já cumpridos, destacou os principais projectos realizados, os serviços implementados e apresentou as linhas orientadoras da sua candidatura para os próximos quatro anos, com ênfase no reforço dos serviços de proximidade.
As sessões contaram com a presença de Nuno Marques, candidato a presidente da Assembleia Municipal da Chamusca, e de Nuno Mira, candidato a presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Ambos destacaram a dedicação de Mário Ferreira à freguesia de Ulme, a capacidade de inovar e o empenho na preservação das tradições locais.
Durante as sessões, foram também apresentadas propostas que vão integrar o programa eleitoral do Partido Socialista para a Câmara Municipal da Chamusca, com especial destaque para a melhoria de infraestruturas em Ulme e no Semideiro.