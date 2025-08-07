Mário Santos lidera candidatura da CDU à freguesia de Santo Estêvão

A CDU anunciou que Mário Santos é o primeiro candidato à Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Mário Rui Filipe Santos, de 47 anos, é professor e preside à Assembleia Municipal de Benavente, cargo que ocupa desde 2017.

Entre 2017 e 2023 foi director do Agrupamento de Escolas de Benavente e, no plano desportivo, exerce funções como presidente da Federação Portuguesa de Corfebol. É ainda dirigente do SPGL – Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e coordenador da União de Sindicatos de Santarém.