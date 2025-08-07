Paulo Núncio apresenta candidatura à Câmara de Vila Franca de Xira pelo CDS

O CDS vai a votos sozinho em Vila Franca de Xira, sem a habitual coligação com o PSD, que este ano escolheu como parceiro a Iniciativa Liberal. Em Vila Franca de Xira, terra com um histórico difícil para o CDS, Paulo Núncio apresentou-se com o apoio do rosto principal do partido, Nuno Melo.

O CDS-PP apresentou oficialmente Paulo Núncio como candidato à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a 29 de Julho, onde prometeu uma candidatura combativa, com foco na redução de impostos, reforço da acção social e mais segurança para os munícipes. A sessão pública decorreu no centro de Vila Franca de Xira, terra que o candidato disse sentir como sua, apesar de não ser natural da cidade.

A sessão contou ainda com a presença de Nuno Melo, presidente do CDS-PP, que manifestou total confiança na candidatura. Filomena Rodrigues foi apresentada como cabeça de lista à assembleia municipal, com José Manuel Gonçalves, presidente da Cercipóvoa, como número dois à câmara. O CDS-PP prometeu ainda apresentar listas próprias a todas as seis assembleias de freguesia do concelho.

Paulo Núncio, antigo deputado municipal, começou por lembrar o seu percurso político no concelho, recordando “a primeira redução de IMI em Vila Franca de Xira”, que considerou um marco histórico do CDS local. A candidatura, segundo afirmou, é movida por “uma enorme vontade de servir”. Paulo Núncio criticou o domínio de 50 anos da esquerda no município e disse reconhecer o desafio que representa uma candidatura do CDS num concelho tradicionalmente adverso ao partido.