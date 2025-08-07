uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-07
Paulo Núncio apresenta candidatura à Câmara de Vila Franca de Xira pelo CDS
Paulo Núncio admite não ser natural de VFX mas nutrir pela terra um grande respeito, lembrando os tempos em que foi deputado municipal - FOTO CDS VFX

O CDS vai a votos sozinho em Vila Franca de Xira, sem a habitual coligação com o PSD, que este ano escolheu como parceiro a Iniciativa Liberal. Em Vila Franca de Xira, terra com um histórico difícil para o CDS, Paulo Núncio apresentou-se com o apoio do rosto principal do partido, Nuno Melo.

O CDS-PP apresentou oficialmente Paulo Núncio como candidato à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a 29 de Julho, onde prometeu uma candidatura combativa, com foco na redução de impostos, reforço da acção social e mais segurança para os munícipes. A sessão pública decorreu no centro de Vila Franca de Xira, terra que o candidato disse sentir como sua, apesar de não ser natural da cidade.
A sessão contou ainda com a presença de Nuno Melo, presidente do CDS-PP, que manifestou total confiança na candidatura. Filomena Rodrigues foi apresentada como cabeça de lista à assembleia municipal, com José Manuel Gonçalves, presidente da Cercipóvoa, como número dois à câmara. O CDS-PP prometeu ainda apresentar listas próprias a todas as seis assembleias de freguesia do concelho.
Paulo Núncio, antigo deputado municipal, começou por lembrar o seu percurso político no concelho, recordando “a primeira redução de IMI em Vila Franca de Xira”, que considerou um marco histórico do CDS local. A candidatura, segundo afirmou, é movida por “uma enorme vontade de servir”. Paulo Núncio criticou o domínio de 50 anos da esquerda no município e disse reconhecer o desafio que representa uma candidatura do CDS num concelho tradicionalmente adverso ao partido.

