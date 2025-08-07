Pompeu Lopes lidera lista do PSD na freguesia de Vale da Pedra

Pompeu Lopes, 53 anos, é o candidato do PSD à presidência da Junta de Freguesia de Vale da Pedra nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Segundo o partido, Pompeu Lopes colabora activamente em iniciativas nas áreas do associativismo, educação, desporto, acção social e na tradicional festa anual em honra de Nossa Senhora de Fátima.

O candidato é gerente da empresa JL-Eléctrica de João Lopes, Lda. Casado há 29 anos com Mónica Lopes, é pai de dois filhos, João e Marta, e avô do Santiago. Em 2005 fez parte da direcção do Centro Social, Cultural e Recreativo de Vale da Pedra e, em 2008, da direcção da Escola de Danças de Salão NewStarDance, que leccionou as primeiras aulas de dança em Vale da Pedra. Desde 1997 que colabora activamente com o Rancho Folclórico Regional de Vale da Pedra.