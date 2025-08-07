Reunião de Câmara de Coruche adiada uma semana por falta de vereadores
Última reunião de câmara de Coruche foi adiada já com jornalistas presentes na sala, embora sem público, devido à presença de apenas três elementos do executivo. Francisco Oliveira admitiu momento “insólito” nos seus 12 anos de mandato.
A última reunião de câmara de Coruche, que se realizou a 30 de Julho, ficou marcada pelo seu adiamento inesperado, quando já se encontravam jornalistas na sala, embora sem a presença de público, e alguns elementos do executivo presentes se preparavam para iniciar os trabalhos. Em causa esteve a ausência de quatro dos sete membros do executivo, algo que levou a adiamento da reunião para dia terça-feira, 5 de Agosto, dia de fecho desta edição de O MIRANTE.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, admitiu um momento “insólito” e único ao longo dos 12 anos que leva como líder da autarquia. O próprio telefonou no momento aos vereadores ausentes a pedir contas e a questionar a sua ausência e foi apanhado de surpresa por perceber que estavam apenas três membros do executivo prontos para começar a reunião.
Entre os ausentes estavam os dois eleitos da CDU, Carlos Peseiro e Válter Jerónimo, assim como dois vereadores com pelouros, Fátima Galhardo e Pedro Tadeia (PS). A ausência dos dois socialistas já seria esperada pelos membros do executivo, o que levou o presidente a telefonar a ambos os vereadores da CDU, que estavam igualmente indisponíveis. Nos Paços do Concelho estavam apenas Francisco Oliveira e Susana Cruz (PS), tal como Osvaldo Mendes (PSD), encarando o cenário com alguma surpresa.
A reunião ficou adiada para dia 5 de Agosto e tem na Ordem de Trabalhos alguns pontos para deliberação, como, entre outros, atribuições de benefício fiscal a empresas, definição dos valores de mensalidade das creches municipais, celebração de contrato novo espaço para a ODAC – Oficina das Artes de Coruche e a recepção provisória da empreitada da Calçadinha, num projecto que visa facilitar a mobilidade.