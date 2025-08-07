uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-08-07
Política Reunião de Câmara de Coruche adiada ...
Reunião de Câmara de Coruche adiada uma semana por falta de vereadores
Reunião de Câmara de Coruche adiada por falta de quórum - foto arquivo O MIRANTE

Reunião de Câmara de Coruche adiada uma semana por falta de vereadores

Última reunião de câmara de Coruche foi adiada já com jornalistas presentes na sala, embora sem público, devido à presença de apenas três elementos do executivo. Francisco Oliveira admitiu momento “insólito” nos seus 12 anos de mandato.

A última reunião de câmara de Coruche, que se realizou a 30 de Julho, ficou marcada pelo seu adiamento inesperado, quando já se encontravam jornalistas na sala, embora sem a presença de público, e alguns elementos do executivo presentes se preparavam para iniciar os trabalhos. Em causa esteve a ausência de quatro dos sete membros do executivo, algo que levou a adiamento da reunião para dia terça-feira, 5 de Agosto, dia de fecho desta edição de O MIRANTE.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, admitiu um momento “insólito” e único ao longo dos 12 anos que leva como líder da autarquia. O próprio telefonou no momento aos vereadores ausentes a pedir contas e a questionar a sua ausência e foi apanhado de surpresa por perceber que estavam apenas três membros do executivo prontos para começar a reunião.
Entre os ausentes estavam os dois eleitos da CDU, Carlos Peseiro e Válter Jerónimo, assim como dois vereadores com pelouros, Fátima Galhardo e Pedro Tadeia (PS). A ausência dos dois socialistas já seria esperada pelos membros do executivo, o que levou o presidente a telefonar a ambos os vereadores da CDU, que estavam igualmente indisponíveis. Nos Paços do Concelho estavam apenas Francisco Oliveira e Susana Cruz (PS), tal como Osvaldo Mendes (PSD), encarando o cenário com alguma surpresa.
A reunião ficou adiada para dia 5 de Agosto e tem na Ordem de Trabalhos alguns pontos para deliberação, como, entre outros, atribuições de benefício fiscal a empresas, definição dos valores de mensalidade das creches municipais, celebração de contrato novo espaço para a ODAC – Oficina das Artes de Coruche e a recepção provisória da empreitada da Calçadinha, num projecto que visa facilitar a mobilidade.

Reunião de Câmara de Coruche adiada uma semana por falta de vereadores
