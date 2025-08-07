Reunião de Câmara de Coruche adiada por falta de quórum - foto arquivo O MIRANTE

Reunião de Câmara de Coruche adiada uma semana por falta de vereadores

Última reunião de câmara de Coruche foi adiada já com jornalistas presentes na sala, embora sem público, devido à presença de apenas três elementos do executivo. Francisco Oliveira admitiu momento “insólito” nos seus 12 anos de mandato.