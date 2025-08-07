uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Política Rosa Lagriminha é candidata à Junta ...
Rosa Lagriminha é candidata à Junta de Freguesia da Fajarda
Rosa Lagriminha - foto DR

Rosa Lagriminha é candidata à Junta de Freguesia da Fajarda

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Rosa Lagriminha apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia da Fajarda, pelo Movimento Volta Coruche/2025. Conhecida na comunidade pelo trabalho social e pelo envolvimento cívico, a candidata assumiu o desafio com confiança, destacando o momento como histórico para a Fajarda, agora novamente freguesia autónoma. Relembrou o percurso que a liga à terra, nomeadamente os 12 anos na direcção da Associação de Solidariedade Social local, e sublinhou que a candidatura junta pessoas de diferentes sensibilidades políticas, unidas pelo compromisso com a população.
O projecto propõe uma liderança próxima e participativa, com foco na valorização dos equipamentos públicos, como o Parque de Merendas, cujo projecto aguarda execução desde 2021. A gestão transparente, a coesão social e o desenvolvimento sustentável são outras das prioridades traçadas. Sob o lema “Voltar a Fazer Mais pela Fajarda”, o movimento quer marcar uma nova fase na freguesia, assente na proximidade, na justiça territorial e no serviço público.

Rosa Lagriminha é candidata à Junta de Freguesia da Fajarda
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...