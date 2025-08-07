Rosa Lagriminha é candidata à Junta de Freguesia da Fajarda

Rosa Lagriminha apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia da Fajarda, pelo Movimento Volta Coruche/2025. Conhecida na comunidade pelo trabalho social e pelo envolvimento cívico, a candidata assumiu o desafio com confiança, destacando o momento como histórico para a Fajarda, agora novamente freguesia autónoma. Relembrou o percurso que a liga à terra, nomeadamente os 12 anos na direcção da Associação de Solidariedade Social local, e sublinhou que a candidatura junta pessoas de diferentes sensibilidades políticas, unidas pelo compromisso com a população.

O projecto propõe uma liderança próxima e participativa, com foco na valorização dos equipamentos públicos, como o Parque de Merendas, cujo projecto aguarda execução desde 2021. A gestão transparente, a coesão social e o desenvolvimento sustentável são outras das prioridades traçadas. Sob o lema “Voltar a Fazer Mais pela Fajarda”, o movimento quer marcar uma nova fase na freguesia, assente na proximidade, na justiça territorial e no serviço público.