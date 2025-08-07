uma parceria com o Jornal Expresso

Sónia Pereira quer mais dinâmica para Ferreira do Zêzere
Sónia Pereira - foto DR

Sónia Pereira quer mais dinâmica para Ferreira do Zêzere

Sónia Pereira reside em Tomar mas afirma estar plenamente integrada na dinâmica de Ferreira do Zêzere. Candidata-se à câmara pelo Chega.

Sónia Pereira, de 41 anos, é a candidata do Chega à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere nas autárquicas deste ano, sendo objectivo “romper com os ciclos instalados” e “contribuir para um concelho mais dinâmico”, disse à Lusa. Residente no concelho de Tomar, Sónia Pereira disse que “a vivência diária e a proximidade a Ferreira do Zêzere, a poucos quilómetros, a integram plenamente na sua dinâmica”.
Militante do Chega, Sónia Pereira é formada em Comunicação Social, Mestre em Educação Especial e enveredou pela área do ensino, tendo indicado à Lusa que concorre às autárquicas na sequência de um “convite directo da direcção nacional” do partido “para liderar a candidatura” e que o partido está a trabalhar para apresentar candidaturas em todo o concelho.
Além da candidata do Chega, são já conhecidas as candidaturas do actual presidente da câmara, Bruno Gomes (PS), de Hugo Azevedo (PSD), actual vereador na oposição, e de Vítor Manuel Rodrigues Mendes (CDU).

