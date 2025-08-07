uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Primeiro Plano A jovem da Golegã, Laura Oliveira, ...
A jovem da Golegã, Laura Oliveira, tem patente na Galeria João Pedro Veiga
- Foto: Câmara da Golegã

A jovem da Golegã, Laura Oliveira, tem patente na Galeria João Pedro Veiga

A jovem da Golegã, Laura Oliveira, tem patente na Galeria João Pedro Veiga, no Equuspolis, a exposição de artes plásticas intitulada “Da minha terra”, até 26 de Setembro. Os trabalhos, temática e recursos artísticos percorrem o concelho em narrativas naturalistas que integram flora existente na Reserva Natural do Paul do Boquilobo e revelam os caminhos que a jovem artista desbravou para criar cada peça.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter
A jovem da Golegã, Laura Oliveira, tem patente na Galeria João Pedro Veiga
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...