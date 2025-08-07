- Foto: Câmara da Golegã
A jovem da Golegã, Laura Oliveira, tem patente na Galeria João Pedro Veiga
A jovem da Golegã, Laura Oliveira, tem patente na Galeria João Pedro Veiga, no Equuspolis, a exposição de artes plásticas intitulada “Da minha terra”, até 26 de Setembro. Os trabalhos, temática e recursos artísticos percorrem o concelho em narrativas naturalistas que integram flora existente na Reserva Natural do Paul do Boquilobo e revelam os caminhos que a jovem artista desbravou para criar cada peça.
