- Foto - CM Arruda dos Vinhos
O concelho de Arruda dos Vinhos foi palco para a passagem de uma das etapas do popular Troféu Joaquim Agostinho
O concelho de Arruda dos Vinhos foi palco para a passagem de uma das etapas do popular Troféu Joaquim Agostinho, que atravessou a região Oeste no final de Julho e nos primeiros dias de Agosto. Na passagem por Arruda dos Vinhos os ciclistas receberam as boas vindas do vice-presidente do município, Paulo Pinto, e do vereador Hermano Ferreira.
Mais Notícias
A carregar...