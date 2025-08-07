- FOTO - SBC
O Santarém Basket Clube obteve os melhores resultados dos últimos 20 anos
O Santarém Basket Clube obteve os melhores resultados dos últimos 20 anos. Na última época, o clube foi campeão em quatro campeonatos distritais - sub14 masculinos, sub18 masculinos, sub16 femininos e sub18 femininos -; campeão regional em sub12 masculinos; participou em três campeonatos nacionais de formação; três taças nacionais de formação; foi finalista da final four da taça nacional sub18 femininos ficando em terceiro lugar; e foi sexto no nacional sub16 femininos. Além disso, reactivou a sua equipa sénior feminina. Seis atletas foram convocados para as selecções nacionais sub14, sub15 e sub16, dos quais três permanecem a cumprir jogos internacionais, e 22 atletas foram chamados às selecções distritais. Foi também batido o recorde de inscrições com 222 atletas.
Mais Notícias
A carregar...