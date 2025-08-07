uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Sociedade Alenquer altera regulamento da Polí ...

Alenquer altera regulamento da Polícia Municipal após consulta pública

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Organização e Funcionamento da Polícia Municipal de Alenquer foi aprovada em reunião de câmara. O documento resultou de um processo de consulta pública que terminou a 3 de Julho e que recebeu apenas uma participação formal, enviada por correio electrónico no dia 2 de Junho. Essa participação propunha várias alterações de redacção e correcções no mapeamento da carreira da Polícia Municipal, no âmbito do respectivo quadro de pessoal.
As sugestões foram acolhidas pela câmara e incluídas na versão final do regulamento. Entre as alterações constam a clarificação da dependência hierárquica da Polícia Municipal e a correcção da tabela relativa às categorias da carreira, assegurando a inclusão de todos os postos hierárquicos e a consistência interna do documento. A versão final será agora submetida à Assembleia Municipal de Alenquer para eventual aprovação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...