Alenquer altera regulamento da Polícia Municipal após consulta pública

A proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Organização e Funcionamento da Polícia Municipal de Alenquer foi aprovada em reunião de câmara. O documento resultou de um processo de consulta pública que terminou a 3 de Julho e que recebeu apenas uma participação formal, enviada por correio electrónico no dia 2 de Junho. Essa participação propunha várias alterações de redacção e correcções no mapeamento da carreira da Polícia Municipal, no âmbito do respectivo quadro de pessoal.

As sugestões foram acolhidas pela câmara e incluídas na versão final do regulamento. Entre as alterações constam a clarificação da dependência hierárquica da Polícia Municipal e a correcção da tabela relativa às categorias da carreira, assegurando a inclusão de todos os postos hierárquicos e a consistência interna do documento. A versão final será agora submetida à Assembleia Municipal de Alenquer para eventual aprovação.