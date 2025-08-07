Alenquer atribui voto de louvor a Hélder Batista
O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou um voto de louvor a Hélder Batista, funcionário do município que percorreu 98 concelhos do país, de bicicleta, entre 31 de Maio e 19 de Junho, com o objectivo de angariar donativos para a Associação Acreditar. Hélder Batista percorreu 2.200 quilómetros e conseguiu angariar mais de 24 mil euros destinados a comparticipar bolsas de estudo para jovens sobreviventes de cancro. “Hélder Batista é um exemplo de altruísmo, solidariedade, resiliência e sentido de dever para com a comunidade, dignificando o nome de Alenquer em todo o território nacional”, sublinha o voto de louvor da autarquia. Em entrevista recente a O MIRANTE Hélder Batista, 60 anos, falou sobre a viagem e sobre a missão de ajudar os outros, após ter sofrido um grave acidente de viação aos 28 anos. “Renasci após o acidente. Festejo o meu aniversário e a minha segunda vida. Tenho de tentar, de alguma forma, justificar porque cá estou ainda, e esta é a forma que escolhi: ajudar os outros”, disse ao nosso jornal.