Comissão de protecção da pessoa idosa em Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira tem, desde 10 de Julho, uma nova Comissão Municipal de Promoção e Protecção da Pessoa Idosa, visando promover a melhoria da qualidade de vida, dignidade e participação cívica da população idosa. Essa estrutura resulta de um protocolo assinado entre o município e 42 entidades concelhias, envolvendo o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, as forças de segurança (PSP e GNR), corporações de bombeiros, Segurança Social, Unidade Local de Saúde e as instituições do terceiro sector que realizam intervenção na população idosa.
Segundo o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), este novo instrumento pretende garantir uma intervenção concertada e personalizada que responda eficazmente às necessidades da população sénior, promovendo a qualidade de vida, a dignidade e a participação cívica dos idosos, bem como o apoio às suas famílias e cuidadores.
Na cerimónia de lançamento da nova comissão foi também renovado o protocolo do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) do concelho, em colaboração com 22 entidades da Rede Social do concelho. Criado em 2016, o SAASI é um modelo de intervenção de proximidade que promove a autonomia das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, através de um acompanhamento mais humanizado, explica o município.

