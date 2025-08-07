Fiscalização origina 154 autos de contraordenação e apreensão de vários artigos

No âmbito da cooperação interinstitucional a nível regional, os comandantes e dirigentes da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), do Ministério Público (MP), da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto de Segurança Social (ISS) do distrito de Santarém, realizaram uma reunião ordinária, com o objectivo de preparar operações conjuntas para o 3.º trimestre de 2025 e avaliar os resultados das actividades desenvolvidas no 2.º trimestre de 2025.

Do total das 23 acções de fiscalização realizadas no 2.º trimestre, destacam-se os seguintes resultados: empenhamento de 202 elementos das entidades envolvidas; fiscalizados 187 operadores económicos; abordados 226 trabalhadores, dos quais 182 de nacionalidade estrangeira e destes, cinco em situação irregular no país; 154 autos de contraordenação; apreensão de oito viaturas de matrícula estrangeira; apreensão de 40,38 litros de bebidas espirituosas e de cinco máquinas de jogo fortuna ou azar.

“A realização deste tipo de reuniões interinstitucionais visa a congregação de sinergias e a complementaridade das capacidades das entidades envolvidas, em prol da prossecução do interesse público, contribuindo significativamente para a resolução dos problemas identificados, potenciando uma dinâmica colectiva de carácter preventivo”, lê-se em comunicado. “Esta articulação e coordenação das capacidades das diversas entidades do distrito de Santarém tem melhorado a proficiência das operações planeadas, sendo por isso considerada uma boa prática que se tenciona manter, por contribuir de modo decisivo para o reforço do sentimento de segurança”, conclui a nota.