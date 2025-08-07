Funcionária dos Correios e polícia feridos por pitbull em Tomar

Funcionária dos CTT e agente da PSP foram mordidos por um cão de raça pitbull numa avenida de Tomar.

Uma funcionária dos CTT, de 28 anos, ficou ferida na manhã de quinta-feira, 31 de Julho, em Tomar, depois de ter sido atacada por um cão de raça pitbull, quando se encontrava na via pública. O incidente ocorreu por volta das 10h20, na Avenida António da Fonseca Simões, tendo sido pedido socorro por vizinhos que se aperceberam da aflição da mulher, que trabalha na entrega de correspondência.

A trabalhadora dos Correios foi mordida nos braços e, após receber assistência inicial no Hospital de Abrantes, foi transferida para o Hospital de São José, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos. Durante o socorro, um agente da PSP que acorreu ao local foi também atacado, tendo sido mordido numa perna e numa nádega. O polícia foi assistido no Hospital de Tomar.

O cão acabou por ser sedado e transportado para o Canil Municipal de Tomar. Ao que apurámos, o cão estava na residência do dono e conseguiu soltar-se. Segundo a legislação em vigor, os cães potencialmente perigosos, onde se inclui a raça pitbull, não podem circular sozinhos na via pública, em lugares públicos ou em partes comuns de prédios urbanos, devendo sempre ser conduzidos por detentor. A legislação acrescenta que sempre que o detentor necessite de circular na via pública, em lugares públicos ou em partes comuns de prédios urbanos com os animais, deve fazê-lo com meios de contenção, designadamente açaimo que não permita comer nem morder e devidamente seguro com trela curta até um metro de comprimento.