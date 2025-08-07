uma parceria com o Jornal Expresso

Golegã apoia alunos na compra de material escolar

Golegã apoia alunos na compra de material escolar

Alunos do concelho da Golegã vão ter direito ao Cartão Ticket Educação, um cartão pré-carregado para aquisição de material escolar.

A Câmara Municipal da Golegã volta a apoiar os alunos do concelho com a atribuição do Cartão Ticket Educação, um cartão pré-carregado para aquisição de material escolar nas papelarias e livrarias aderentes. O apoio destina-se a alunos do pré-escolar (incluindo Centro Social e Paroquial da Golegã), alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos e ensino secundário, alunos do ensino profissional e alunos residentes no concelho que frequentem outros agrupamentos, caso a oferta formativa não exista no Agrupamento de Escolas de Golegã Azinhaga e Pombalinho.
Os valores atribuídos por aluno são de 15 euros para o pré-escolar, 10 euros para o ensino profissional e 45 euros para os restantes ciclos. A entrega está prevista a partir da primeira semana de Setembro. Alunos do agrupamento de escolas não precisam de realizar qualquer procedimento, alunos de fora do agrupamento devem enviar até 7 de Agosto comprovativo de matrícula com disciplinas frequentadas para educacao@cm-golega.pt ou presencialmente no Serviço de Educação (Edifício Equuspolis).

