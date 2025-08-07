Golegã apoia alunos na compra de material escolar

Alunos do concelho da Golegã vão ter direito ao Cartão Ticket Educação, um cartão pré-carregado para aquisição de material escolar.

A Câmara Municipal da Golegã volta a apoiar os alunos do concelho com a atribuição do Cartão Ticket Educação, um cartão pré-carregado para aquisição de material escolar nas papelarias e livrarias aderentes. O apoio destina-se a alunos do pré-escolar (incluindo Centro Social e Paroquial da Golegã), alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos e ensino secundário, alunos do ensino profissional e alunos residentes no concelho que frequentem outros agrupamentos, caso a oferta formativa não exista no Agrupamento de Escolas de Golegã Azinhaga e Pombalinho.

Os valores atribuídos por aluno são de 15 euros para o pré-escolar, 10 euros para o ensino profissional e 45 euros para os restantes ciclos. A entrega está prevista a partir da primeira semana de Setembro. Alunos do agrupamento de escolas não precisam de realizar qualquer procedimento, alunos de fora do agrupamento devem enviar até 7 de Agosto comprovativo de matrícula com disciplinas frequentadas para educacao@cm-golega.pt ou presencialmente no Serviço de Educação (Edifício Equuspolis).