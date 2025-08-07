Homem de 72 anos suspeito de abusar de menor em Rio Maior fica em prisão preventiva
Homem é suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente desde que tinha oito anos na zona de Rio Maior. Suspeito ficou em prisão preventiva. Vítima tem actualmente 15 anos e foi a própria a denunciar a situação.
Um homem de 72 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por ser suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente desde que tinha oito anos, na zona de Rio Maior, informou a Polícia Judiciária. “Desde os oito anos da vítima o arguido sujeitou-a, no interior da sua residência, a actos sexuais de relevo, em momentos que se encontrava a sós com esta, aproveitando-se de uma relação de amizade e confiança com o seu progenitor”, refere a PJ, em comunicado.
Segundo as autoridades, a investigação teve origem numa denúncia da própria vítima, actualmente com 15 anos, à GNR, que alertou a PJ. “Diligências de imediato desenvolvidas permitiram recolha de relevante acervo de prova, tendo o homem sido detido na sequência de mandados de detenção e de busca domiciliária, emitidos pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Santarém, imediatamente cumpridos”, indica ainda a nota.
O suspeito foi presente na quarta-feira, 30 de Julho, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa.