Edição de 2025.08.07 1ª página Sociedade Homem de 72 anos suspeito de abusar ...

Homem de 72 anos suspeito de abusar de menor em Rio Maior fica em prisão preventiva

Homem é suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente desde que tinha oito anos na zona de Rio Maior. Suspeito ficou em prisão preventiva. Vítima tem actualmente 15 anos e foi a própria a denunciar a situação.

Um homem de 72 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por ser suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente desde que tinha oito anos, na zona de Rio Maior, informou a Polícia Judiciária. “Desde os oito anos da vítima o arguido sujeitou-a, no interior da sua residência, a actos sexuais de relevo, em momentos que se encontrava a sós com esta, aproveitando-se de uma relação de amizade e confiança com o seu progenitor”, refere a PJ, em comunicado.
Segundo as autoridades, a investigação teve origem numa denúncia da própria vítima, actualmente com 15 anos, à GNR, que alertou a PJ. “Diligências de imediato desenvolvidas permitiram recolha de relevante acervo de prova, tendo o homem sido detido na sequência de mandados de detenção e de busca domiciliária, emitidos pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Santarém, imediatamente cumpridos”, indica ainda a nota.
O suspeito foi presente na quarta-feira, 30 de Julho, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa.

