Idoso desaparecido encontrado sem vida na Vala Real em Azambuja

Idoso de Casais da Lagoa foi encontrado sem vida dentro de um automóvel caído na Vala Real, em Azambuja, doze horas após ter sido dado como desaparecido.

O corpo encontrado sem vida no interior de um veículo na Vala Real, canal navegável que liga Azambuja ao rio Tejo, é de um idoso de 81 anos, de Casais da Lagoa, freguesia de Aveiras de Baixo, que estava desaparecido há cerca de 12 horas, confirmou a O MIRANTE fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado à Guarda por familiares do idoso. O veículo, cujas circunstâncias da queda para a Vala Real ainda estão a ser investigadas, foi avistado por um popular que circulava a pé naquela zona e que avisou as autoridades. O cadáver, que já apresentava alguns sinais de decomposição, foi resgatado pelos bombeiros com recurso a uma embarcação e posteriormente transportado para a morgue do Hospital Vila Franca de Xira.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 08h08 e no local estiveram os Bombeiros de Azambuja, Serviço Municipal de Protecção Civil e GNR, num total de 20 operacionais apoiados por nove viaturas e uma embarcação.