uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Sociedade Idoso desaparecido encontrado sem v ...

Idoso desaparecido encontrado sem vida na Vala Real em Azambuja

Idoso de Casais da Lagoa foi encontrado sem vida dentro de um automóvel caído na Vala Real, em Azambuja, doze horas após ter sido dado como desaparecido.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O corpo encontrado sem vida no interior de um veículo na Vala Real, canal navegável que liga Azambuja ao rio Tejo, é de um idoso de 81 anos, de Casais da Lagoa, freguesia de Aveiras de Baixo, que estava desaparecido há cerca de 12 horas, confirmou a O MIRANTE fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).
O alerta para o desaparecimento tinha sido dado à Guarda por familiares do idoso. O veículo, cujas circunstâncias da queda para a Vala Real ainda estão a ser investigadas, foi avistado por um popular que circulava a pé naquela zona e que avisou as autoridades. O cadáver, que já apresentava alguns sinais de decomposição, foi resgatado pelos bombeiros com recurso a uma embarcação e posteriormente transportado para a morgue do Hospital Vila Franca de Xira.
De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 08h08 e no local estiveram os Bombeiros de Azambuja, Serviço Municipal de Protecção Civil e GNR, num total de 20 operacionais apoiados por nove viaturas e uma embarcação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...