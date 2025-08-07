Ladrões roubam cortiça de sobreiros jovens em Coruche

O roubo aconteceu numa zona habitacional de Valverde, no concelho de Coruche. Foram retiradas ilegalmente tiras de cortiça de dez sobreiros com apenas três anos de crescimento.

Roubaram cortiça de dez sobreiros numa propriedade privada em Valverde, no concelho de Coruche. A O MIRANTE, o dono das árvores explicou que só se apercebeu do sucedido na manhã de 24 de Julho, quando se deslocou ao terreno. Lamenta os danos causados aos sobreiros, uma vez que a cortiça apenas pode ser retirada de nove em nove anos, e aquelas árvores tinham sido descortiçadas há apenas três.

O terreno situa-se numa zona habitacional, mas ninguém terá dado por nada, apesar dos meliantes terem utilizado uma carrinha para transportar a cortiça. Os suspeitos actuaram no interior do terreno, numa zona onde as árvores não eram visíveis da estrada. Segundo o proprietário, os roubos de cortiça são frequentes no concelho de Coruche, mas nunca tinham ocorrido em Valverde. Apresentou queixa na GNR, que já se deslocou ao local, e deixa o alerta a todos os pequenos proprietários para que estejam vigilantes.

O MIRANTE contactou o Destacamento Territorial da GNR de Santarém, mas ainda aguarda resposta.