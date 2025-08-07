uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Sociedade Lavadouros em mau estado de Alhandr ...

Lavadouros em mau estado de Alhandra passam para a Euterpe Alhandrense

Espaço está degradado há anos e ainda não se sabe quem vai pagar as obras nem quando avançam.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Depois de muita polémica no final do ano passado entre o presidente da Sociedade Euterpe Alhandrense e o município, a Câmara de Vila Franca de Xira concordou em ceder à associação as instalações degradadas dos antigos lavadouros de Alhandra, para que a colectividade possa promover a dinamização de aulas de dança naquelas instalações. O protocolo foi assinado a 31 de Julho entre o município e a Euterpe, contando com a presença do presidente da junta, Mário Cantiga, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, e o presidente da Euterpe, Jorge Zacarias. O espaço está degradado há anos, como O MIRANTE tem noticiado, e há muito que a sua requalificação era exigida, incluindo no tempo em que funcionava como balneário dos trabalhadores da junta de freguesia. Para já, não se sabe ainda nem quando nem quanto irá custar a requalificação do espaço. O presidente do município diz que a câmara está a procurar mecenas que se possam envolver no projecto. O protocolo de cedência gratuita, em regime de comodato, dos antigos lavadouros de Alhandra, situados na Avenida dos Esteiros, vigora por cinco anos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...