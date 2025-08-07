Lavadouros em mau estado de Alhandra passam para a Euterpe Alhandrense

Espaço está degradado há anos e ainda não se sabe quem vai pagar as obras nem quando avançam.

Depois de muita polémica no final do ano passado entre o presidente da Sociedade Euterpe Alhandrense e o município, a Câmara de Vila Franca de Xira concordou em ceder à associação as instalações degradadas dos antigos lavadouros de Alhandra, para que a colectividade possa promover a dinamização de aulas de dança naquelas instalações. O protocolo foi assinado a 31 de Julho entre o município e a Euterpe, contando com a presença do presidente da junta, Mário Cantiga, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, e o presidente da Euterpe, Jorge Zacarias. O espaço está degradado há anos, como O MIRANTE tem noticiado, e há muito que a sua requalificação era exigida, incluindo no tempo em que funcionava como balneário dos trabalhadores da junta de freguesia. Para já, não se sabe ainda nem quando nem quanto irá custar a requalificação do espaço. O presidente do município diz que a câmara está a procurar mecenas que se possam envolver no projecto. O protocolo de cedência gratuita, em regime de comodato, dos antigos lavadouros de Alhandra, situados na Avenida dos Esteiros, vigora por cinco anos.