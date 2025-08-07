uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Sociedade Obras de pavimentação e pintura na ...

Obras de pavimentação e pintura na Avenida 25 de Abril em Abrantes

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, informou em reunião de câmara que os trabalhos de pavimentação e pintura na Avenida 25 de Abril poderão causar alguns constrangimentos em relação à circulação rodoviária. Com a empreitada aprovada já anteriormente, os trabalhos vão incidir até à zona da entrada para o chafariz. A partir desse ponto, e nas áreas abaixo, decorrerá uma intervenção de requalificação do antigo mercado, pelo que não será efectuada pavimentação nesta zona, para evitar que a obra seja desfeita meses depois.
O autarca pediu ainda a compreensão dos cidadãos face aos incómodos temporários que esta obra poderá causar, salientando a importância desta intervenção para a melhoria da infraestrutura local. A empreitada foi planeada para ocorrer fora do período lectivo, de forma a minimizar os impactos, especialmente junto às escolas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...