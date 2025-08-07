Sardoal doa três mil livros a instituições, PALOP’s e comunidade local

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou por unanimidade, na reunião de 23 de Julho, a proposta de doação de cerca de três mil livros que se encontram disponíveis na biblioteca municipal. Segundo o presidente da câmara, Miguel Borges, a medida pretende continuar a política habitual de partilha de livros que, estando em bom estado e sendo livros repetidos ou desactualizados para o acervo local, podem ter utilidade em outros contextos.

Na proposta lida em reunião, a técnica superior de Bibliotecas e Arquivos explicou que cada doação é alvo de uma análise cuidada, garantindo-se que os livros doados se encontram em bom estado de conservação e apresentam conteúdos pertinentes. Entre os destinos previstos estão instituições de solidariedade social e educativas do concelho, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), entre outros. Neste contexto, Miguel Borges adiantou que está também a ser analisada a hipótese de doar livros a estabelecimentos prisionais, estando a medida a ser articulada com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Prisionais.

Para além das doações externas, a autarquia pretende lançar a iniciativa “Cabaz de Férias – Leitura em Boa Companhia”, que prevê oferecer um mínimo de 25 livros por semana, entre Julho e Setembro, directamente aos utilizadores da biblioteca, permitindo-lhes levar os livros para casa e ficar com eles.