Centro histórico de Santarém com muita dinâmica no Festival de Estátuas Humanas

Mais de 3500 pessoas votaram no vencedor do Prémio do Público, ganho com a performance Pickles, protagonizada por Jacinta Correia. Comércio local esteve aberto durante a noite.

O VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém decorreu entre os dias 8 e 10 de Agosto e animou o centro histórico da cidade com a presença de centenas de pessoas. Muito do comércio local da cidade só encerrou já depois das 23h00. Mais de 3.500 pessoas votaram no vencedor do Prémio do Público, ganho com a performance Pickles, protagonizada por Jacinta Correia.

Organizado pela Câmara Municipal de Santarém e pela Quideia – Produção e Animação de Eventos, o festival teve 16 estátuas a concurso e voltou a afirmar-se como um dos momentos altos do Verão in.Santarém. Esta edição contou ainda com a presença de quatro estátuas convidadas, fora do concurso.

A edição deste ano apresentou duas grandes novidades dirigidas ao público infantil: um espaço “Mini Estátuas”, onde as crianças experimentaram a arte de ser estátua viva e um peddy paper infantil, com enigmas e desafios que convidaram as famílias a percorrer as ruas de forma lúdica e interactiva. No domingo, 10 de Agosto, a animação prolongou-se com uma actuação especial do grupo Camisas Negras até ao encerramento oficial do evento.