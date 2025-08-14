uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Cultura e Lazer Centro histórico de Santarém com mu ...
Centro histórico de Santarém com muita dinâmica no Festival de Estátuas Humanas
Centro de Santarém recebeu 16 estátuas vivas - foto O MIRANTE

Centro histórico de Santarém com muita dinâmica no Festival de Estátuas Humanas

Mais de 3500 pessoas votaram no vencedor do Prémio do Público, ganho com a performance Pickles, protagonizada por Jacinta Correia. Comércio local esteve aberto durante a noite.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém decorreu entre os dias 8 e 10 de Agosto e animou o centro histórico da cidade com a presença de centenas de pessoas. Muito do comércio local da cidade só encerrou já depois das 23h00. Mais de 3.500 pessoas votaram no vencedor do Prémio do Público, ganho com a performance Pickles, protagonizada por Jacinta Correia.
Organizado pela Câmara Municipal de Santarém e pela Quideia – Produção e Animação de Eventos, o festival teve 16 estátuas a concurso e voltou a afirmar-se como um dos momentos altos do Verão in.Santarém. Esta edição contou ainda com a presença de quatro estátuas convidadas, fora do concurso.
A edição deste ano apresentou duas grandes novidades dirigidas ao público infantil: um espaço “Mini Estátuas”, onde as crianças experimentaram a arte de ser estátua viva e um peddy paper infantil, com enigmas e desafios que convidaram as famílias a percorrer as ruas de forma lúdica e interactiva. No domingo, 10 de Agosto, a animação prolongou-se com uma actuação especial do grupo Camisas Negras até ao encerramento oficial do evento.

Centro histórico de Santarém com muita dinâmica no Festival de Estátuas Humanas
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...