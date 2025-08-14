uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Cultura e Lazer Dançar à noite no centro histórico ...
Dançar à noite no centro histórico de Santarém
Participantes podem aprender a dançar ao som de ritmos tradicionais portugueses - foto DR

Dançar à noite no centro histórico de Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação Dançarém promove um encontro aberto a toda a comunidade, marcado para a noite do feriado de 15 de Agosto, pelas 21h45, no Largo Padre Chiquito, no centro histórico de Santarém. Uma iniciativa gratuita onde os participantes têm oportunidade de aprender e dançar ao som de ritmos tradicionais portugueses, europeus e de várias partes do mundo, guiados por elementos da Associação Dançarém.

Dançar à noite no centro histórico de Santarém
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...