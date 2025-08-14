Dia da Juventude em Abrantes com actividades gratuitas e festa no Castelo

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, o município de Abrantes promoveu a 12 de Agosto um conjunto de actividades dedicadas a crianças e jovens até aos 35 anos. Durante todo o dia, as crianças e jovens até aos 35 anos tiveram acesso gratuito às piscinas municipais de ar livre. Às 17h00 teve lugar a Caminhada Color&Party, com partida da Praça Barão da Batalha e chegada ao Castelo de Abrantes, num percurso de aproximadamente três quilómetros. A partir das 18h30, o Castelo de Abrantes foi palco do Sunset “Rise Abrantes”, um momento de celebração com música ao vivo, a cargo dos artistas BATTISTA, FARIA, NASC e SOLLU, encerrando assim o dia com um ambiente festivo e de convívio ao ar livre.