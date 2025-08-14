Mação assinala Dia da Juventude com actividades e entrada gratuita nas piscinas

A Câmara Municipal de Mação celebrou, no dia 12 de Agosto, o Dia Internacional da Juventude com um programa repleto de actividades e momentos de convívio, dirigido a todos os jovens do concelho e visitantes. A iniciativa teve lugar nas Piscinas Municipais de Mação e teve entrada gratuita para todos os jovens até aos 29 anos. Inicou-se com uma aula de hidroginástica seguida de um workshop de bolas de sabão. Os participantes desfrutaram de um conjunto de actividades, nomeadamente modelagem de balões, jogos de água para todas as idades, sessão de AquaZumba, presença da mascote Koala, e animação musical onde, segundo a autarquia, o objectivo foi proporcionar aos jovens “um dia fantástico e divertido”.