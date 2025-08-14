Rancho da Alfarrobeira realiza Festival de Folclore

O Rancho Folclórico da Alfarrobeira, de Vila Franca de Xira, vai promover a 30 de Agosto o seu XXXIII Festival de Folclore, um evento que faz já parte do calendário anual da associação. Para ajudar no evento, a Câmara de Vila Franca de Xira deliberou, ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo, aprovar um apoio logístico ao rancho. Está prevista a cedência da EB1 de Povos e das instalações do antigo Jardim de Infância de Povos, um estrado de palco, 50 metros de gambiarras, quatro contentores do lixo e três sanitários químicos. Este apoio logístico está avaliado em 645 euros. O XXXIII Festival de Folclore é considerado um evento de referência na promoção da identidade cultural e do património imaterial da região, sendo, segundo o município, uma importante manifestação do dinamismo do movimento associativo local. A iniciativa contará com a participação de vários grupos folclóricos e espera atrair um público variado, contribuindo para a valorização turística e cultural do concelho.