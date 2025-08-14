uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Cultura e Lazer São Tiago a Rufar leva bombos a Cas ...

São Tiago a Rufar leva bombos a Casével, Póvoa de Santarém e Abrã

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O grupo de percussão São Tiago a Rufar, originário de Santa Maria da Feira, vai actuar nos dias 14, 15 e 16 de Agosto, em diferentes freguesias do concelho de Santarém, no âmbito da programação do in. Santarém 2025. O périplo começa no dia 14 de Agosto, pelas 21h30, no Recinto de Casével – Comenda. Segue-se, no dia 15 de Agosto, às 21h30, o espectáculo no Recinto da Festa da Póvoa de Santarém. A última actuação tem lugar no dia 16 de Agosto, às 21h30, no Recinto da Festa da Abrã.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...