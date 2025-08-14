Coruche celebra Nossa Senhora do Castelo com muita animação e devoção

O ponto alto do programa será a procissão em honra de Nossa Senhora do Castelo, a 15 de Agosto, e o cortejo etnográfico do Dia do Campino.

Coruche está em festa até segunda-feira 18 de Agosto, em celebração de Nossa Senhora do Castelo. O Dia do Fogo, a 14 de Agosto, marca o arranque oficial da vertente cultural e recreativa. A cerimónia de abertura decorre no Parque do Sorraia, com largada de bezerras, dança, e culmina à noite com o tradicional fogo-de-artifício sobre o rio e o concerto de Miguel Gameiro & Pólo Norte.

A 15 de Agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, realiza-se a solene procissão em honra da padroeira, presidida pelo Arcebispo de Évora, com bênção dos lares e campos. A tarde será dedicada ao Festival Internacional de Folclore “António Neves”, com ranchos nacionais e de Espanha, e à noite sobem ao palco os grupos A.L.M.A. e Filhos da Terra.

As tradições tauromáquicas ganham destaque no Dia do Aficionado, a 16 de Agosto, com largadas, entrada de toiros, encierro e tourada à corda com capinhas açorianos. A música será garantida por Matias Damásio, RockTonight e pela Sociedade Instrução Coruchense. No feriado municipal de 17 de Agosto, celebra-se o Dia do Campino do Sorraia. O cortejo histórico e etnográfico, as homenagens e a tradicional corrida de toiros marcam o programa, que termina com os concertos de Neiva & Convidados e Rui Veloso.

A juventude assume o protagonismo no encerramento das festas, a 18 de Agosto, com provas de condução de cabrestos, picaria à vara larga, nova tourada à corda e os concertos de Dyana, DFB e Bárbara Tinoco. O fogo-de-artifício final está marcado para a 01h00 na frente ribeirinha.