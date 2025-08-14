André Braz sagrou-se campeão nacional de Corrida de Montanha Sub23

André Braz, da Associação 2600TR, venceu o escalão Sub23 no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha.

André Braz, atleta da Associação 2600TR, de Vila Franca de Xira, sagrou-se campeão nacional de corrida de montanha no escalão Sub23 durante o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2025, na variante “Up and Down”, realizado em Viana do Castelo. A prova contou com um percurso de 13 quilómetros pela Serra de Santa Luzia, e André Braz conseguiu assim ser o primeiro a cruzar a meta no seu escalão, terminando ainda na 22.ª posição da classificação geral.