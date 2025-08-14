uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Desporto Atletas da Casa do Benfica recebido ...
Atletas da Casa do Benfica recebidos na câmara em reconhecimento dos resultados desportivos
Atletas de Abrantes foram recebidos na câmara municipal - foto DR

Atletas da Casa do Benfica recebidos na câmara em reconhecimento dos resultados desportivos

Município recebeu 26 atletas da Casa do Benfica de Abrantes, em reconhecimento pelos resultados alcançados a nível distrital e nacional nas várias modalidades do clube.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Abrantes recebeu, nos Paços do Concelho, 26 atletas da Casa do Benfica de Abrantes, numa cerimónia onde foi reconhecido o esforço, a dedicação e o mérito alcançado em várias competições distritais e nacionais nas várias modalidades do clube, como o atletismo, triatlo, entre outros. Os atletas estiveram acompanhados pelo presidente e pelo vice-presidente da direcção da Casa do Benfica de Abrantes, bem como por alguns familiares, num momento de celebração e valorização do trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva.
Este tipo de iniciativa tem surgido em Abrantes por iniciativa dos próprios clubes, que solicitam ao município a realização destes encontros simbólicos com os seus atletas, numa demonstração de reconhecimento institucional pelo percurso e pelos resultados obtidos. O município enaltece a iniciativa e já adiantou que, com a requalificação do Cineteatro São Pedro, deverá retomar em breve a realização de uma gala dedicada ao desporto e à cultura, promovendo de forma mais ampla o mérito e o talento local.

Atletas da Casa do Benfica recebidos na câmara em reconhecimento dos resultados desportivos
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...