Há sete anos Inês Henriques conquistava o ouro em Berlim
Inês Henriques sagrou-se há sete anos campeã europeia nos 50 km marcha - Foto Facebook Inês Henriques

Há sete anos Inês Henriques conquistava o ouro em Berlim

Foi a 7 de Agosto de 2018 que Inês Henriques, atleta olímpica de Rio Maior, se sagrava campeã europeia nos 50 km marcha.

A atleta olímpica de Rio Maior Inês Henriques, que abandonou o alto rendimento aos 43 anos, sagrou-se há sete anos, numa terça-feira, 7 de Agosto, campeã europeia nos 50 km marcha, em Berlim, nos Campeonatos Europeus de Atletismo, juntando o título continental ao do Mundo, conquistado em 2017. A marchadora, que fez toda a carreira no Clube de Natação de Rio Maior, assinalou a data nas suas redes sociais com a partilha de um vídeo do momento da conquista. Naquele dia histórico para o desporto nacional, a atleta liderou a prova desde o início, concluindo a distância em 4:09.21 horas. Inês Henriques já detinha o recorde do Mundo (4h05m56s), fixado a 13 de Agosto de 2017, quando conquistou o título mundial, em Londres, mas Liang Rui retirou 1m20s à sua marca (4h04m36s), no Mundial de Marcha por Nações, na China. Aquela foi a primeira vez que os 50 km marcha integraram o programa feminino dos Europeus. No dia da conquista, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Inês Henriques pela conquista do título europeu através de uma mensagem divulgada no site da Presidência.

