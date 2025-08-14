Já há data para o próximo Trail Abrantes 100-Kids

A próxima edição do Trail Abrantes 100-Kids vai ter lugar no dia 11 de Outubro e destina-se a jovens e crianças entre os 5 e os 15 anos. A prova tem um carácter lúdico e o principal objectivo de promover a modalidade e incentivar hábitos de vida saudáveis entre os mais jovens. As distâncias dos percursos e os escalões etários serão definidos de acordo com o número de inscritos, com partidas e chegadas na Cidade Desportiva de Abrantes. Para mais informações, pode ser consultado o regulamento do Trail disponível no site da organização.