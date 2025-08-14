Volta a Portugal condiciona estacionamento e trânsito em Santarém

O estacionamento vai estar condicionado entre os dias 12 e 15 de Agosto no Campo Infante da Câmara. No dia 15 de Agosto haverá também restrições à circulação autromóvel nalgumas zonas da cidade.

A Volta a Portugal em bicicleta volta a passar por Santarém, este ano no dia 15 de Agosto, com a chegada da oitava etapa, que vai causar constrangimentos no estacionamento e trânsito rodoviário nalguns pontos da cidade, que já se verificam desde 12 de Agosto. A oitava etapa vai ligar Ferreira do Zêzere à capital de distrito, numa distância de 178,2 km que percorre muitas localidades ribatejanas.

Segundo informação da Câmara de Santarém, vão registar-se os seguintes condicionamentos: proibição de estacionamento até às 22h00 do dia 15 de Agosto, no recinto do Mercado Quinzenal, no Campo Emílio Infante da Câmara; proibição de estacionamento até às 22h00 do dia 15 de Agosto, na zona este do parque de estacionamento, no Campo Emílio Infante da Câmara; proibição de estacionamento até às 22h00 do dia 15 de Agosto, na zona envolvente à Praça de Touros Celestino Graça; proibição de estacionamento até às 22h00 do dia 15 de Agosto, a veículos automóveis pesados, excepto veículos da prova, no Campo Emílio Infante da Câmara.

No dia 15 de Agosto, será suspensa a circulação rodoviária, no período entre as 06h00 e as 22h00, na Avenida D. Afonso Henriques, no troço entre a intersecção com a Avenida da Escola Prática de Cavalaria e o acesso à Rua Pedro de Santarém, com excepção para moradores, veículos de socorro e veículos da organização/CMS. O percurso alternativo far-se-á pela Rua Pedro de Santarém.

Na Estrada do Poço do Reto apenas será permitida a circulação, no sentido ascendente, a moradores, veículos de socorro e veículos da Águas de Santarém.

A circulação rodoviária será também interrompida durante a passagem dos ciclistas, sendo o fluxo de trânsito controlado/coordenado por agentes da Polícia de Segurança Publica. Todas as alterações à normal circulação e ao estacionamento acima referidas, serão devidamente sinalizadas. A Câmara de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.