Alunos da Chamusca vão receber um vale de estudante no regresso às aulas
Jovens vão receber 80 euros, por aluno, no regresso às aulas com Vale Estudante 25/26.
Tem início a 18 de Agosto a entrega do Vale Estudante 25/26, no valor de 80 euros por aluno, uma medida de apoio às famílias na aquisição de fichas ou material escolar. A atribuição do apoio decorre até 29 de Agosto, no Balcão Único do Município, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 16h00, mediante apresentação do cartão de cidadão do aluno e do encarregado de educação ou representante legal.
O Vale Estudante destina-se a alunos que frequentem o ensino básico ou secundário no Agrupamento de Escolas da Chamusca (AEC), residam no concelho ou frequentem há pelo menos três anos um estabelecimento do AEC, mesmo não sendo residentes. Também são abrangidos alunos residentes que frequentem o ensino secundário fora do concelho, mediante comprovativo de matrícula. A iniciativa, que se realiza pelo sexto ano consecutivo, visa apoiar as famílias e promover o acesso à educação, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos do concelho.