uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Economia Exterior do mercado municipal receb ...
Exterior do mercado municipal recebeu nova edição do “Viver Ferreira do Zêzere”
Viver Ferreira do Zêzere animou as ruas da localidade - foto arquivo O MIRANTE

Exterior do mercado municipal recebeu nova edição do “Viver Ferreira do Zêzere”

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O espaço exterior do Mercado Municipal António Teixeira Antunes foi o epicentro da vida cultural no concelho de Ferreira do Zêzere, com mais uma edição do evento “Viver Ferreira do Zêzere”. A edição deste ano decorreu durante os dias 8 e 10 de Agosto e ofereceu ao público um programa cultural multidisciplinar, onde a música, a gastronomia, o artesanato e as tradições populares portuguesas estiveram em destaque. O arranque da programação contou com um concerto da fadista Sara Correia. No dia 9 de Agosto, o Palco Tradições recebeu a actuação do grupo de Cante Alentejano – Desfrutar Destinos, seguida do concerto dos Xutos & Pontapés.
O último dia, domingo, 10 de Agosto, foi dedicado à etnografia e à música popular, com as actuações de vários ranchos folclóricos, nomeadamente, o Rancho do Bêco de Santo Aleixo, o Rancho da Vila de Pias e o Rancho do Alqueidão de Santo Amaro. O encerramento da edição de 2025 foi assinalado pela Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, a Sociedade Filarmónica Ferreirense, que se juntaram em palco à banda Quinta do Bill.
Paralelamente aos espectáculos musicais, o evento contou com diversas tasquinhas, uma zona de artesanato, uma mostra industrial e comercial do concelho, assim como uma Feira do Livro e DJ Sets que animaram as noites até mais tarde.

Exterior do mercado municipal recebeu nova edição do “Viver Ferreira do Zêzere”
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...