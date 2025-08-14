uma parceria com o Jornal Expresso

Festas de Samora Correia com forte presença do movimento associativo
Festa de Samora Correia está nas ruas esta semana - foto arquivo O MIRANTE

Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e de Guadalupe são as grandes celebrações populares da cidade de Samora Correia e atraem milhares de visitantes.

As Festas em honra de Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora da Oliveira, organizadas pela ARCAS – Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora Correia, decorrem de 14 a 18 de Agosto, com forte envolvimento do associativismo local. São várias as tertúlias, colectividades, ranchos folclóricos e grupos culturais que colaboram na organização das actividades e que dão corpo a uma festa feita por e para toda a comunidade. Para além da componente religiosa, a animação musical e as actividades taurinas são outros elementos marcantes dos cinco dias de festa.
Haverá largadas de toiros todos os dias, entradas de toiros com campinos, provas de condução de cabrestos e outros momentos de exaltação da cultura tauromáquica, sempre com grande adesão popular. A componente tauromáquica é reforçada com a tradicional corrida de toiros, a 18 de Agosto, com a participação dos cavaleiros Sónia Matias, Filipe Gonçalves e João Moura Caetano.
Outro ponto alto é a tradicional noite da sardinha assada, em que são oferecidas milhares de sardinhas, pão e vinho, numa iniciativa que junta toda a comunidade e visitantes num ambiente de partilha e convívio. A programação musical promete animar as noites com nomes como R.A.Y.A., Miguel Azevedo, David Antunes, Red, Telmo Falcão e o tradicional baile com Bruno China. A música, aliada ao ambiente festivo, traz milhares de pessoas ao centro da cidade durante todos os dias do certame.

