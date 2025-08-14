Segundo workshop ART’Abrantes com o tema “Verão em Família no Mercado”

O Mercado Municipal de Abrantes foi palco no sábado, 9 de Agosto, do segundo workshop do ciclo “ART’Abrantes no Mercado”, iniciativa promovida pela ART’Abrantes em parceria com o município. A sessão contou com a participação da artesã Susana Gonçalves, responsável pelo projecto So Lovely Studio.

O workshop foi dedicado ao tema “Verão em Família no Mercado” e integrou um programa que decorre entre Agosto e Novembro, com o objectivo de promover o artesanato certificado junto da comunidade local. As oficinas, abertas ao público, visam proporcionar contacto directo com técnicas tradicionais da região, contribuindo para a valorização e continuidade destas práticas artesanais.

Além desta sessão, o ciclo inclui a participação do “Atelier dos Sonhos com Carla Pinheiro – A Arte do Macramé” no dia 13 de Setembro. No dia 11 de Outubro, o mercado receberá a “Beatriz Moço – Cria e Perfuma”; e no dia 8 de Novembro “Isto é da Joana Art Decor – Há Jesmonite no Mercado”. A iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla destinada a valorizar o artesanato certificado como parte integrante do património cultural da cidade, bem como enquanto sector económico relevante para a dinamização do território. As sessões são gratuitas e conta com um “certificado de participação”, enviado posteriormente por email.

Os workshops estão acessíveis mediante inscrição, que pode ser efectuada por email, das redes sociais da ART’Abrantes ou pelos canais oficiais do município. No dia 12 de Julho, o Mercado acolheu o primeiro workshop do ciclo. A sessão foi dedicada ao ponto de Arraiolos e conduzida pela artesã local Raquel Rodrigues, que partilhou técnicas desta tradição centenária. O presidente da ART’Abrantes, Carlos Sousa, realçou a O MIRANTE a importância da iniciativa para a promoção do artesanato local e anunciou futuras formações, em colaboração com a CEARTE.