Trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim fazem nova greve de dois dias

Trabalhadores da Sumol+Compal de Almeirim exigem melhores condições laborais e salariais.

Os trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim realizaram dois dias de greve, a 12 e 13 de Agosto, convocada pelo STIAC, para reivindicar melhores condições laborais e salariais. Num documento enviado à comunicação social, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC) aponta como principais exigências o aumento dos salários, a negociação da contratação colectiva da indústria das águas e dos sumos (parada desde 2009), a celebração de um acordo de empresa e a atribuição de 25 dias úteis de férias.

O STIAC exige ainda o fim do uso de processos disciplinares para despedimentos a custo zero, bem como a actualização do subsídio de refeição, do subsídio de turno fixo, e do valor das horas nocturnas. A redução gradual do horário de trabalho para as 35 horas semanais, a paridade salarial, a valorização da carreira profissional e a atualização das categorias profissionais são outras das reivindicações.

O descontentamento dos trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim começou pouco tempo depois de a empresa ter sido comprada pela Sumolis (detentora da marca Sumol) e pela Caixa Geral de Depósitos, que entretanto saiu da sociedade, mas na última década o ambiente na fábrica tem-se degradado bastante. Os trabalhadores, que têm feito várias greves ao longo dos últimos anos, queixam-se de perda de regalias, dificuldades de diálogo com a administração, desigualdade salarial, entre outras situações. A situação piorou ao ponto de os trabalhadores já terem feito várias greves, o que era quase impensável quando a empresa era apenas Compal. Para se notar a diferença nessa altura havia menos de 20 trabalhadores da fábrica sindicalizados e agora são mais de uma centena.