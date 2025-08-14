uma parceria com o Jornal Expresso

Ultrapassado limiar de concentração de ozono na região interior Centro

Ultrapassado limiar de concentração de ozono na região interior Centro

Valores de concentração registados podem provocar danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população.

O valor do limiar da concentração de ozono no interior da região Centro, que abrange alguns municípios do distrito de Santarém, foi excedido durante esta semana, indicou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. Em comunicado, a CCDR do Centro informou que na estação de Fornelo do Monte, em Vouzela, foi detectada uma concentração média horária de 240 µg/m³ (microgramas de ozono por metro cúbico de ar).
O limiar da informação à população são os 180 µg.m3, enquanto o limiar de alerta da população está fixado nos 240 µg.m-3 e, na estação de Fornelo do Monte, foi registada uma concentração média horária de 190 µg/m³. Assim, “os valores de concentração registados podem provocar danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população (crianças, idosos, asmáticos, alérgicos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas)”, alertou a CCDR do Centro.
A Comissão recomendou aos residentes dos 48 concelhos da região Centro abrangidos pela situação que “reduzam ao mínimo a actividade física intensa no exterior (sobretudo ao ar livre), evitem outros factores de risco, tais como fumar ou utilizar/contactar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição”, como “gasolina, tintas e vernizes); respeitem rigorosamente tratamentos médicos em curso, recorram a cuidados médicos, em caso de agravamento de eventuais sintomas”. “A exposição a este poluente afecta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares”, avisou.

