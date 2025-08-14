uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-14
Edição de 2025.08.14 1ª página Economia VFX recebe verba para actualização ...

VFX recebe verba para actualização do recenseamento eleitoral

A Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna transferiu para o município de Vila Franca de Xira um montante total de 773 euros, ao abrigo do recenseamento eleitoral. De acordo com as orientações da Administração Eleitoral do MAI, que regula a atribuição de verbas às autarquias locais para a realização das operações de actualização do recenseamento eleitoral, o valor atribuído ao município será repartido, cabendo-lhe a si 41,25 euros e sendo o restante montante destinado às freguesias do concelho, a distribuir segundo os critérios de 0,005 euros por eleitor inscrito e 26,40 euros por freguesia.

