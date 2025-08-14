uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-14
Abel Pontes é candidato do PSD à Junta de Freguesia de Coruche
Abel Pontes - Foto: PSD Coruche

O PSD anunciou Abel Pontes como candidato a presidente da Junta de Freguesia de Coruche. Abel Casinhas Pontes, tem 57 anos, é natural de Coruche, documentalista de profissão, é casado e tem dois filhos. Melhoria dos serviços públicos locais, com especial atenção à limpeza, manutenção de espaços verdes e apoio às populações mais vulneráveis, com atendimento acessível e mecanismos de participação activa dos cidadãos são alguns dos compromissos do candidato social-democrata.

